india vs australia: जडेजा ने गेंदबाजी के इस रिकॉर्ड में स्टार्क और जॉनसन को छोड़ा पीछे

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान रविंद्र जडेजा ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली है। 40 टेस्ट मैचों के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की लिस्ट में वो टॉप पर पहुंच गए हैं।

जडेजा ने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज गेंदबाजों को पीछे छोड़ दिया है। 40 टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की लिस्ट में जडेजा से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन थे। जॉनसन ने 175 विकेट लिए थे और दूसरे नंबर पर 170 विकेट के साथ मिशेल स्टार्क थे। अब ये दोनों एक-एक स्थान खिसककर दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं।

Most wickets by a left arm bowler after 40 Tests

189 - Ravindra Jadeja

175 - Mitchell Johnson

170 - Mitchell Starc

165 - Alan Davidson

160 - Bill Johnston#AusvInd#AusvsInd