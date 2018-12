ind vs aus: 1947 के बाद ऐसा करने वाले पहले इंडियन ओपनर बने मयंक अग्रवाल

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच के साथ मयंक अग्रवाल ने डेब्यू किया है। डेब्यू करते ही मयंक अग्रवाल ने अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया में ओपनर के तौर पर डेब्यू करने वाले मयंक महज दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं।

इससे पहले दिसंबर 1947 में आमिर इलाही ने ये कारनामा किया था। आमिर इलाही हालांकि पहली पारी में 10वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने भारत के लिए ओपन किया था। उस मैच में इलाही ने 13 रन बनाए थे। एक और मजेदार बात ये है कि इलाही भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों के लिए खेल चुके हैं। डेब्यू मैच में भारत के लिए खेलने के बाद इलाही पाकिस्तान के लिए खेले।

