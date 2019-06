India vs Australia Live Score, Ind vs Aus CWC 2019 Streaming: भारत ने जीता टॉस, पहले बैटिंग का फैसला

India vs Australia Live Score, ICC Cricket World Cup 2019 Match in London: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 20 साल बाद लंदन के केनिंग्टन ओवल मैदान पर एक दूसरे के आमने-सामने हैं। ​मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। इस विश्व कप में यह भारत का दूसरा जबकि ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से और दूसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 15 रनों से शिकस्त दी थी। नीचे पढ़ें India vs Australia मुकाबले का लाइव अपडेट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए LINK पर CLICK करें

Follow The Live Updates of This Match Below:

02:50 PM: ऑस्ट्रेलिया ने 1975 से 2018 के बीच केनिंग्टन ओवल मैदान पर 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 8 मैचों में उसे जीत और 6 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

02:45 PM: भारत और ऑस्ट्रेलिया 'द ओवल' मैदान पर इससे पहले सिर्फ एक बार 4 जून 1999 को एक दूसरे के खिलाफ खेले हैं। विश्व कप के उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 77 रनों से मात दी थी। 1974 से 2017 के बीच भारत ने केनिंग्टन ओवल मैदान पर कुल 15 वनडे मैच खेले हैं , जिसमें 5 मैचो में उसे जीत और 9 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।

इस मैच के लिए दोनों देशों की टीमें :

ऑस्ट्रेलिया : डेविड वॉर्नर, एरॉन फिंच (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ग्लैन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), नाथन कुल्टर नाइल, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जाम्पा।

भारत : शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), लोकेश राहुल, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।