india vs australia: मुंबई इंडियंस ने ऐसे उड़ाया ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन का मजाक, ट्वीट में लिखा- Mission Failed

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा है। इस मैच के दौरान ऑस्ट्रेलिया कप्तान टिम पेन ने विकेट के पीछे से भारतीय खिलाड़ियों पर खूब कमेंट्स किए। पेन के निशाने पर खासतौर पर ऋषभ पंत और रोहित शर्मा रहे। पेन ने एक कमेंट में मुंबई इंडियंस का भी जिक्र किया था और अब मुंबई इंडियंस ने सही मौका देखकर पेन को करारा जवाब दिया है।

india vs australia: जडेजा ने गेंदबाजी के इस रिकॉर्ड में स्टार्क और जॉनसन को छोड़ा पीछे

मेलबर्न टेस्ट की पहली पारी में 22 रन बनाने वाले टिम पेन, दूसरी पारी में 26 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद मुंबई इंडियंस ने उनकी फोटो शेयर करते हुए और रोहित शर्मा का बयान शेयर करते हुए लिखा, 'Mission Failed' दरअसल शुरुआत टिम पेन के कमेंट से हुई थी, जिसमें उन्होंने रोहित को उकसाते हुए कहा था कि अगर उन्होंने छक्का जड़ दिया तो वो मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करेंगे।

रोहित ने ऑफ द फील्ड इस कमेंट का जवाब देते हुए कहा था, 'अगर टिम पेन ने सेंचुरी जड़ दी तो वो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी से बात करेंगे कि उन्हें वो टीम में शामिल कर लें।' रोहित मुंबई इंडियंस के कप्तान भी हैं। पेन जैसे ही दूसरी पारी में आउट हुए मुंबई इंडियंस ने ये ट्वीट शेयर किया-

”If he (Paine) gets a hundred here, I will put in a word about him to my boss at Mumbai Indians and we'll buy him. Looks like he's a fan of Mumbai." - @ImRo45



Tim Paine: c Pant b Jadeja - 26 (67) #CricketMeriJaan #AUSvIND pic.twitter.com/c36xdjZRYW