IndvsAus 4th Test Day 1 LIVE: भारत को पहला झटका, हेजलवुड का शिकार हुए राहुल

भारतीय टेस्ट टीम सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) पर ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथा और आखिरी टेस्ट मैच खेलने उतरी है। टीम इंडिया के पास यह मैच जीतकर 70 साल में पहली बार इतिहास रचने का मौका है। इसके अलावा इस टेस्ट मैच में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान की उपाधि भी अपने नाम कर सकते हैं।

कुछ ऐसा रहा है रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया 1947-48 से भारत की मेजबानी कर रहा है। टीम इंडिया ने इस दौरान 1980-81, 1985-86 और 2003-04 में सीरीज ड्रॉ कराई जबकि, 1967-68, 1977-78, 1991-92, 1999-2000, 2007-08, 2011-12 और 2014-15 में उसे हार का सामना करना पड़ा।

INDIA vs AUSTRALIA fourth Test Day-1 Updates

5:10 AM: भारत को पारी की शुरूआत में ही पहला झटका राहुल के रूप में लगा। हेजलवुड ने 9 रन के निजी स्कोर पर ही उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया। राहुल स्लीप पर खड़े शॉन मार्श को आसान कैच पकड़ा बैठे।

Oh what a start for the Aussies! The seam position on this from Josh Hazlewood 👌👌#AUSvIND | @toyota_aus pic.twitter.com/0j237UD9i9