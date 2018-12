ind vs aus 3rd TEST: भारतीय क्रिकेट टीम के साथ पहली बार हो रहा है ये संयोग

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। इस मैच में भारत के प्लेइंग इलेवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। भारत के लिए मयंक अग्रवाल और हनुमा विहार ने पारी का आगाज किया। मयंक इस मैच के साथ डेब्यू कर रहे हैं। ये पहली बार है जब टीम इंडिया के प्लेइंग इलेवन में छह ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी जड़ चुके हैं।

चलिए हम आपको बताते हैं कि वो छह खिलाड़ी कौन-कौन से हैं। मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, चेतेश्वर पुजारा, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी ठोक चुके हैं। हालांकि इनमें से किसी ने भी अभी तक भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी नहीं ठोकी है। मयंक अग्रवाल का फर्स्ट क्लास में बेस्ट स्कोर नॉटआउट 304 रन है।

The Boxing Day Test match in Melbourne will be the first for INDIA where as many as SIX players with a 300 in First-Class cricket will be part of the playing XI:



Mayank Agarwal

Hanuma Vihari

Cheteshwar Pujara

Rohit Sharma

Rishabh Pant

Ravindra Jadeja#AUSvIND