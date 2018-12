IndvsAus 3rd Test Day 5 LIVE : भारत बड़ी जीत से दो विकेट दूर, बारिश के कारण खेल शुरू होने में देरी

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर जारी तीसरे टेस्ट मैच का आज पांचवां दिन है। भारत इस मैच में पहले ही मजबूत स्थिति में है। यहां भारत की जीत तय ही मानी जा रही है। जीत के लिए भारत को केवल दो विकेट की दरकार है। भारत ने चौथे दिन शनिवार (28 दिसंबर) को अपनी दूसरी पारी आठ विकेट के नुकसान पर 106 रनों पर घोषित कर मेजबान ऑस्ट्रेलिया के सामने 399 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 399 रनों का लक्ष्य से 141 रन दूर है। उसके पास सिर्फ 2 विकेट बचे हैं। पैट कमिंस की शानदार बल्लेबाजी ने इस मैच को 5वें दिन तक पहुंचाया। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक दूसरी पारी में 85 ओवर में 8 विकेट पर 258 रन बनाए थे। नाथन लॉयन (38 गेंद में 6 रन) और पैट कमिंस (63 रन, 103 गेंद, 5 चौके और 1 छक्का) क्रीज पर हैं। इनके बीच 9वें विकेट के लिए अब तक अब तक 42 रनों की अहम साझेदारी हो चुकी है।

SCORECARD देखने के लिए यहां क्लिक करें

INDIA vs AUSTRALIA Third Test Day-5 Updates

5:43 AM - लोकल मीडिया के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार मेलबर्न में एक बजे सूरज निकलने के आसार हैं। जोकि भारतीय समय के मुताबिक सुबह के लगभग 7:30 होंगे।

5:28 AM - मेलबर्न का मौसम अभी क्रिकेट प्रेमियों के पक्ष में नहीं दिख रहा। यहां बारिश और तेज हो गई है, जिस कारण मैदान पर वॉर्म अप कर रहे खिलाड़ी भी वापस पवेलियन चले गए हैं।

4:45 AM - बारिश के कारण पांचवें दिन का खेल शुरू होने में देरी हो सकती है। आज का खेल शुरू होने से पहले ही बूंदाबांदी के चलते मैदान पर कवर्स लगाए गए थे। बादल भी छाए हुए हैं।

It’s gotten darker at the MCG, it’s spitting a bit and the big cover is on. Definitely not starting on time, or even soon. #AUSvIND pic.twitter.com/K24rOKJdxx