IndvsAus 3rd Test Day 3 LIVE: ईशांत शर्मा ने भारत को दिलाई पहली सफलता, फिंच 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे 

भारत और ऑस्टेलिया (india vs australia) के खिलाफ मेलबर्न में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। इससे पहले मैच के दूसरे दिन तक चेतेश्वर पुजारा और कप्तान विराट कोहली के बीच तीसरे विकेट के लिए हुई 170 रनों की साझेदारी ने मैच में कोहली ब्रिगेड को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत ने सात विकेट के नुकसान पर 443 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित की। दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना कोई विकेट खोए आठ रन बना लिए थे। सलामी बल्लेबाज एरोन फिंच (3 नाबाद) और मार्कस हैरिस (5 नाबाद) क्रीज पर मौजूद हैं। मेलबर्न की इस पिच पर पिछले दो दिनों में गजब का बाउंस देखने को मिला है। इस असमान उछाल का असर मैच के तीसरे दिन भी जारी रहने के आसार हैं। मैच के दूसरे दिन खेल खत्म होने से पहले जसप्रीत बुमराह ने अपनी एक बाउंसर गेंद पर मार्कस हैरिस का हेल्मेट तोड़कर ये साबित भी कर दिया था कि यहां खेलना इतना आसान नहीं होने वाला।

SCORECARD देखने के लिए यहां क्लिक करें

INDIA vs AUSTRALIA Third Test Day-3 Updates



5:07 AM- भारत की ओर से कमान ईशांत शर्मा ने संभाली है। मैच के दूसरे दिन ईशांत शर्मा बॉल को स्विंग कराने में कामयाब रहे थे। लेकिन आज बॉल स्विंग होती नहीं दिख रही है।

5:00 AM- तीसरे दिन का खेल शुरू, भारत की होगी जल्दी विकेट लेने की कोशिश

4:20 AM- मेलबर्न टेस्ट के तीसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले मैदान पर वार्म अप करते दिखे कप्तान कोहली

A welcome sight for India fans! Virat Kohli out on the field warming up



Live blog: https://t.co/lOztKps6Mz #AusvInd pic.twitter.com/qdtRNd62ky