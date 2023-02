IND vs AUS 2nd Test Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI पर एक नजर, कुछ देर में होगा टॉस

ऐप पर पढ़ें

IND vs AUS 2nd Test Live Score: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चार मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 फरवरी से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच भारतीय समयानुसार 9 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, वहीं टॉस के लिए दोनों कप्तान 9 बजे मैदान पर उतरेंगे। नागपुर टेस्ट में कंगारुओं को रौंदने के बाद रोहित शर्मा एंड कंपनी की नजरें दिल्ली में भी मेहमानों को धूल चटाकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने पर होगी। दिल्ली टेस्ट में टीम इंडिया की जीत कई मायनों में खास होगी। अगर भारतीय टीम दूसरा टेस्ट जीतने में सफल रहती है तो वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में पहला पायदान हासिल कर लेगी, वहीं इस जीत के साथ भारत लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के नजदीक पहुंच जाएगा। भारत इस समय WTC प्वाइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। वहीं पैट कमिंस की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम की नजरें सीरीज में वापसी करने पर होगी।

India vs Australia Live Cricket Score and Commentary In Hindi-

7:50 AM IND vs AUS Probable Playing XI

भारत संभावित XI: रोहित शर्मा (C), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/सूर्यकुमार यादव, रवींद्र जडेजा, केएस भरत (WK), आर अश्विन, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलिया संभावित XI: डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रैविस हेड/मैट रेनशॉ, पीटर हैंड्सकॉम्ब/कैमरन ग्रीन/मैथ्यू कुह्नमैन, एलेक्स केरी (WK), पैट कमिंस (C), स्कॉट बोलैंड/मिशेल स्टार्क, टॉड मर्फी, नाथन लियोन

7:10 AM भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिल्ली में अभी तक कुल 7 टेस्ट खेले गए हैं जिसमें मेहमानों को सिर्फ 1 ही जीत मिली है। कंगारुओं को यह जीत भी 1959 में मिली थी, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दिल्ली में भारत को नहीं हरा पाया है।

7:07 AM भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट का टॉस भारतीय समयानुसार 9 बजे होगा।

6:55 AM नमस्कार! भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है।