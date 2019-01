INDvsAUS 4th Test Day-4: एक बार फिर बारिश बनी विलेन, लगातार दूसरे दिन खेल प्रभावित

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारत ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 622 रन बनाकर समाप्त घोषित की जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन स्टंप होने तक 6 विकेट गंवाकर 236 रन बनाए। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 386 रन आगे है और ऑस्ट्रेलिया पर हार का खतरा मंडरा रहा है। बारिश के कारण तीसरे दिन लगभग 16 ओवरों का खेल नहीं हो पाया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पीटर हैंड्सकॉम्ब 28 और पैट कमिंस 25 रन पर खेल रहे हैं। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 71 रन देकर 3, रवीन्द्र जडेजा ने 62 रन पर 2 और मोहम्मद शमी ने 54 रन पर एक विकेट लिया।

SCORECARD देखने के लिए यहां क्लिक करें

INDIA vs AUSTRALIA fourth Test Day-4 Updates-

05:45 AM: चौथे दिन बारिश ज्यादा तेज नहीं है लेकिन लाइट और खराब होती जा रही है। इससे निश्चित ही बाद में दिक्कत आएगी और मैच का टाइम खराब होगा।

05:25 AM: एक बार फिर बारिश के आने से साढ़े पांच बजे मैच शुरू होना मुश्किल है।

05:20 AM:

Update: The covers are off. The umpires have done their inspection. If there is no further rain, play will commence at 11:00AM (local) #AUSvIND pic.twitter.com/s2bOQWBbAf