IND vs AUS Live Score 2nd Test: रोहित शर्मा और केएल राहुल से बड़ी पारी की उम्मीद, भारत ऑस्ट्रेलिया से 242 रन पीछे

IND vs AUS Live Score 2nd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट की सीरीज का दूसरा मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारत ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों पर ढेर किया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने बिना कोई विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। क्रीज पर कप्तान रोहित शर्मा 13 तो उप-कप्तान केएल राहुल 4 रन बनाकर मौजूद हैं। भारत अभी भी कंगारुओं से 242 रन पीछे हैं। दूसरे दिन टीम इंडिया के फैंस की उम्मीद इस सलामी जोड़ी से बड़ी साझेदारी की होगी। अगर यह दोनों खिलाड़ी पहले सेशन में कोई विकेट नहीं गिरने देते तो मैच की कमांड पूरी तरह से भारतीय टीम के हाथों में होगी। बात ऑस्ट्रेलियाई पारी की करें तो उस्मान ख्वाजा और पीटर हैंड्सकॉम्ब के अर्धशतकों की मदद से मेहमान टीम इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही है। भारत के लिए इस दौरान मोहम्मद शमी को सबसे अधिक चार विकेट मिली, वहीं रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन के खाते में भी 3-3 सफलताएं आई।

7:50 AM मोहम्मद शमी ने पहले दिन के धाकड़ परफॉर्मेंस के बाद कहा ऑल आउट तो हर जगह ही किया है। पहले भी किया था.. आगे भी करेंगे। इंडिया में ऑल आउट होना ही है, हम नहीं करेंगे तो स्पिनर्स कर देंगे।

7:25 AM India vs Australia Live Cricket Score कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल पहले दिन का खेल खत्म होने तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए। अंपायर ने जरूर एक बार रोहित को आउट दिया था, मगर कप्तान ने DRS की मदद से तुरंत फैसले को पलटा था। रोहित अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए नागपुर टेस्ट की तरह दिल्ली में भी शतक जड़ना चाहेंगे।

7:00 AM IND vs AUS LIVE दिल्ली टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय टीम की रणनीति पूरे दिन बल्लेबाजी करने की होगी, इस दौरान रोहित शर्मा एंड कंपनी ऑस्ट्रेलियाई टीम पर लीड भी हासिल करना चाहेगी। आज के दिन कप्तान समेत केएल राहुल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर हर किसी की नजरें होगी।

6:50 AM नमस्कार! भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है।

भारतीय प्लेइंग XI - रोहित शर्मा (c), केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रवींद्र जडेजा, श्रीकर भरत (wk), अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग XI - डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, मारनस लाबुस्चगने, स्टीवन स्मिथ, ट्रैविस हेड, पीटर हैंड्सकॉम्ब, एलेक्स केरी (wk), पैट कमिंस (c), नाथन लियोन, टॉड मर्फी, मैथ्यू कुह्नमैन