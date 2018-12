ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के लिए ऐसे तैयारी कर रही भारत की पेस बैटरी

एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 31 रनों से हराकर टीम इंडिया जब पर्थ में दूसरा टेस्ट मैच खेलने उतरेगी तो आत्मविश्वास से भरी होगी। 14 दिसंबर से शुरू हो रहा टेस्ट मैच पर्थ के ऑपट्स स्टेडियम में खेला जाएगा। पर्थ की पिच तेज और बाउंसी है। यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए है। ऐसे में ऑस्ट्रेलियाई टीम को उम्मीद है कि वह इस मैच में वापसी कर लेंगे। वहीं, दूसरी ओर टीम इंडिया की पेस बैटरी पर भी सभी की नजरें होंगी।

पर्थ स्टेडियम में के हेड पिच क्यूरेटर ब्रेट सिपथोर्प का कहना है कि इस मैदान पर पहली बार टेस्ट मैच खेला जा रहा है। उनका कहना है कि यहां कि पिच भी वाका स्टेडियम की तरह तेज और बाउंसी हैं। एक तरफ जहां ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक में मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस शामिल हैं तो वहीं भारत के पास ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की तिकड़ी है।

भारत की यह पेस बैटरी एडिलेड में अपना कमाल दिखा चुकी है। यह तीनों की अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इस तिकड़ी ने एडिलेड में 20 में से 14 विकेट निकाले थे। अब भारत की इस पेस बैटरी का अगला टेस्ट पर्थ पर होगा।

बीसीसीआई ने पर्थ टेस्ट के लिए 13 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव को शामिल किया गया है। पर्थ टेस्ट से पहले भारत के पांचों पेसर ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव ने प्रैक्टिस मैच में जमकर पसीना बहाया।

बीसीसीआई ने अपने ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट से भारत के पेस अटैक की एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है- पर्थ पर मुकाबला मजेदार होने वाला है। पेसर को यहां बहुत कुछ मिलने का इंतजार है। #TeamIndia #AUSvIND”

