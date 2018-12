ind vs aus: स्लेजिंग करते दिखे पंत, कमिंस को दिया ये चैलेंज- video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (india vs australia 1st test match) के बीच चार मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को स्लेजिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन पहले टेस्ट में भारतीय खिलाड़ी भी इसमें पीछे नहीं रहे। पहले टेस्ट के दौरान विकेटकीपर ऋषभ पंत को कई बार स्टंप के पीछे से कुछ कमेंट करते हुए पाया गया। मैच के आखिरी दिन जब पैट कमिंस बल्लेबाजी के लिए आए तो पंत ने उन्हें कुछ मजेदार कमेंट्स दिए।

अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे और पंत ने कमिंस को अश्विन की गेंद पर छक्का जड़ने का चैलेंज दिया। उकी ये बात स्टंप माइक में कैद हो गई। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान पंत विकेट के पीछे से बोल रहे थे कि इनके पास सब पुजारा जैसे बल्लेबाज नहीं, कम ऑन गाइज...

Stump mic on 🔊 It’s cricket like never before, no commentary in the whole over 😮 #AUSvIND #foxcricket pic.twitter.com/8R2nwVMa9W

'Let's see some sixes, come on Patty!'



The highlight of the first Test: @RishabPant777's vocals behind the stumps https://t.co/LtFNtpZKQs #AUSvIND pic.twitter.com/RTjB33qsnv