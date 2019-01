ind vs aus odi series: धौनी की इस गलती से टीम इंडिया गंवा सकती थी मैच- देखें video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड वनडे मैच छह विकेट से जीता। इस मैच में कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने सेंचुरी जड़ी, जबकि महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) ने फिनिशर की भूमिका निभाते हुए मैच में जीत दिलाई। धौनी ने इस दौरान एक ऐसी गलती की, जिसके चलते टीम इंडिया मैच गंवा भी सकती थी। अंपायर ने धौनी की इस गलती को नजरअंदाज कर दिया और भारत ने मैच जीत लिया।

भारतीय पारी का 45वां ओवर नाथन लायन फेंक रहे थे, इसी ओवर में धौनी ने सिंगल रन के लिए एक शॉट खेला और रन पूरा किए बिना ही लौट गए। अगर अंपायर ने धौनी की इस गलती को नोटिस कर लिया होता, तो टीम इंडिया को पांच रन पेनल्टी के देने पड़ जाते। भारत ने चार गेंद शेष रहते मैच जीता था, ऐसे में पांच रन एक्स्ट्रा देना टीम को हार की तरफ ढकेल सकता था।

