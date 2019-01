INDvAUS: साक्षी और अनुष्का ने ऐसे दी पति और देवरों को बधाई

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खत्म हो चुकी है। इस सीरीज के साथ ही भारत (India National Cricket Team) का करीब तीन महीने लंबा ऑस्ट्रेलिया दौरा भी खत्म हो गया। भारत ने वनडे सीरीज (India vs Australia ODI series) 2-1 से अपने नाम की। दोनों टीमों के बीच आखिरी मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला गया, जिसे भारत ने सात विकेट से अपने नाम किया। सीरीज के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) और महेंद्र सिंह धौनी (MS Dhoni) की पत्नी साक्षी धौनी (Sakshi Dhoni) ने टीम इंडिया को बधाई दी।

भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीती है, इससे पहले भारत ने चार मैचों की टेस्ट सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की थी। ये पहला मौका है, जब भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट और वनडे सीरीज में हराया है। अनुष्का शर्मा इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद रहीं। उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'ये बहुत शानदार और यादगार दौरा रहा। टीम के खिलाड़ियों की इस जीत की साक्षी बनकर मैं खुश हूं। टीम को बधाई और अपने प्यार विराट कोहली पर मुझे गर्व है।'

What an unforgettable & outstanding tour it's been !! Happy to have witnessed the historic victories by the men 👏 🙏 👏 HUGE congratulations 🇮🇳 And so proud of you my love @imVkohli ❤️ 😁 pic.twitter.com/QdAdN9OFaz