INDvAUS: ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैच देखने गईं अनुष्का ने दिया विराट को नया 'नाम'

भारत ने ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इसी के साथ भारत (India National Cricket Team) का करीब तीन महीने लंबा ऑस्ट्रेलिया दौरा भी खत्म हो गया। सीरीज खत्म होने के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) अपनी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) के साथ ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मैच देखने पहुंचे। अनुष्का ने इस दौरान विराट कोहली को एक नया नाम दे डाला।

अनुष्का ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस कोर्ट से विराट के साथ फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'खूबसूरत सनी डे विद ब्यूटीफुल सनी ब्वॉय।'

A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma) on Jan 18, 2019 at 11:24pm PST

इसके अलावा हेड कोच रवि शास्त्री भी ऑस्ट्रेलियाई ओपन देखने पहुंचे। मेलबर्न में इन दिनों ऑस्ट्रेलियाई ओपन चल रहा है। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फोटो और वीडियो शेयर किए। रवि शास्त्री ने ट्विटर पर फोटो शेयर की है। रवि शास्त्री ने लिखा, 'बिना किसी प्रेशर के टेनिस मैच देखना शानदार है।'

Great to watch the tennis with zero pressure. Awesome arena the @RodLaverArena @AustralianOpen pic.twitter.com/7vA1hve6Zf