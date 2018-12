ind vs aus: फिंच के आउट होने को लेकर छिड़ी बहस, video देखकर खुद करें फैसला

भारत और ऑस्ट्रेलिया (india vs australia 1st test match live scorecard) के बीच जारी चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट के चौथे दिन एक अजीबोगरीब बात देखने को मिली। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज एरन फिंच को पहले तो ईशांत शर्मा की नोबॉल पर जीवनदान मिला और फिर अपनी एक बड़ी गलती के चक्कर में विकेट गंवाना पड़ा। फिंच चौथे दिन के टी ब्रेक से एक गेंद पहले ही आर अश्विन का शिकार बने और पवेलियन लौटे।

आर अश्विन की गेंद पर ऋषभ पंत ने उनका कैच लपका और फिंच बिना रिव्यू लिए पवेलियन लौट गए। रिप्ले देखने पर साफ था कि फिंच के बल्ले से गेंद टच नहीं हुई थी। अंपायर ने फिंच को आउट दिया और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई पारी के पहले ही ओवर में ईशांत शर्मा की गेंद पर फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था। रिव्यू में वो आउट तो दिखे, लेकिन ईशांत शर्मा की नोबॉल ने उन्हें जीवनदान दिया। इस जीवनदान का फिंच ज्यादा फायदा नहीं उठा सके और 11 रन बनाकर आउट हुए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फिंच के विकेट का वीडियो शेयर किया है। आप खुद देखिए वीडियो और फैसला करिए कि फिंच आउट थे या नहीं...

Another big moment just before tea as Finch opts NOT to review! #CloseMatters#AUSvIND | @GilletteAU pic.twitter.com/2sudnA0KAf