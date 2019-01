ind vs aus: सिडनी टेस्ट में विराट ने जीता सबका दिल, ऑस्ट्रेलियाई भी हो गए उनके फैन

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। ये मैच पिंक टेस्ट है और ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों के साथ भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने भी अपना सपोर्ट खास अंदाज में दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियाई टीम हर साल पहला टेस्ट मैच पिंक टेस्ट कराती है और इसके जरिए मैक्ग्रा फाउंडेशन के लिए फंड जुटाया जाता है, जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए काम करता है।

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पहला पिंक टेस्ट 2009 में खेला गया था, तब ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये मैच हुआ था। इसके बाद से 10 साल से ऑस्ट्रेलियाई टीम इस ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है। भारत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। भारत ने मयंक अग्रवाल के रूप में जब दूसरा विकेट गंवाया तो विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए उतरे।

विराट के बैट का लोगो और उनके ग्लव्स पिंक कलर के थे, जो मैक्ग्रा फाउंडेशन के सपोर्ट के लिए थे। ऑस्ट्रेलिया में विराट को कई बार फैन्स ने अपने निशाने पर लिया है, लेकिन उनकी इस काम के लिए खूब तारीफ हो रही है। भारतीय फैन्स के साथ-साथ ऑस्ट्रेलियाई फैन्स भी विराट की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

पूर्व क्रिकेटर जेसन गिलेप्सी ने भी विराट की इस काम के लिए खूब तारीफ की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'विराट के लिए बहुत सम्मान, उन्होंने बैट पर पिंक स्टिकर और पिंक ग्लव्स के साथ मैक्ग्रा फाउंडेशन को सपोर्ट किया।'

Lots of respect for @imVkohli supporting the @McGrathFdn with pink stickers on bat and pink on his batting gloves.👍🏽 #AUSvIND #PinkTest

Class. Do the crowd even know why they boo him? Every interview I’ve seen, he’s so humble. So what if he’s a prick on the field , so is ronaldo, Ramos , Kyrgios.. but off the field is what counts. Wearing pink grip , class. #AUSvIND #pinktest #foxcricket