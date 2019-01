ind vs aus: राहुल फिर हुए फेल, सोशल मीडिया पर ऐसे MEMES हुए वायरल

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज जारी है। मेलबर्न में हुए तीसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल को उनकी खराब फॉर्म के चलते ड्रॉप किया गया था, इसके बाद सिडनी में उम्मीद की जा रही थी कि राहुल के बल्ले से कुछ रन निकलेंगे। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिडनी टेस्ट की पहली पारी में राहुल महज 9 रन बनाकर आउट हो गए।

राहुल की लगातार खराब फॉर्म के बावजूद उन्हें टीम में जगह मिलने को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया पर उनको लेकर कई तरह के मीम भी वायरल हो रहे हैं। राहुल ने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पारी का आगाज किया और दो चौके भी जड़े। ऐसा लगा कि वो इस पारी में कुछ कमाल दिखाएंगे लेकिन जोश हेजलवुड की एक गेंद उनके बल्ले का किनारा लेकर शॉन मार्श के हाथों में चली गई और राहुल को आउट होकर पवेलियन लौटना पड़ा।

मौजूदा सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच में उन्होंने 2, 44, 2, और शून्य रनों की पारी खेली। इसके बाद तीसरे टेस्ट मैच से उन्हें ड्रॉप किया गया। चौथे टेस्ट की पहली पारी में वो 9 रन बनाकर आउट हो गए। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के ट्वीट्स शेयर किए जा रहे हैं...

