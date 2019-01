INDvAUS: विराट & कंपनी को ग्रिल्ड चिकन छोड़ कड़कनाथ चिकन खाने की सलाह

मध्यप्रदेश के झाबुआ स्थित कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) ने विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम को सलाह दी है कि वो पोषण की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने आहार में मशहूर कड़कनाथ चिकन को शामिल करे। इस पौष्टिक मशविरे को गुरुवार को बल मिला, जब मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि टीम इंडिया को केवीके की बात पर विचार करना चाहिए।

यादव ने कहा, "ड़कनाथ चिकन को लेकर केवीके की बात सुनी जानी चाहिए। अगर भारतीय क्रिकेट टीम को कड़कनाथ चिकन से पोषण संबंधी फायदा हो सकता है, तो केवीके के सुझाव पर विचार करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि कड़कनाथ चिकन को बढ़ावा दिए जाने से झाबुआ में इस पारंपरिक प्रजाति के मुर्गे पालने वाले लोगों को भी फायदा होगा।

Krishi Vigyan Kendra, Jhabua (Madhya Pradesh) writes to BCCI and Indian captain Virat Kohli asking them to now consider eating 'Kadaknath' chicken due to its low cholesterol and fat content. pic.twitter.com/DH4GVNDGC5