ind vs aus: सिडनी टेस्ट में पुजारा की सेंचुरी, बना डाले ये धांसू RECORDS

टीम इंडिया के नए 'मिस्टर भरोसेमंद' साबित हो रहे चेतेश्वर पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की है। सिडनी में जारी सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन पुजारा 130 रन बनाकर नॉटआउट लौटे और भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया है। भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक चार विकेट पर 303 रन बना लिए हैं। पुजारा ने इस खास पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर डाले।

पुजारा ने अपने करियर का 18वां टेस्ट शतक ठोका और इसी के साथ उन्होंने पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को पीछे छोड़ दिया है। पुजारा ने भारत की पहली पारी में सुबह दूसरे ओवर से खेलना शुरू किया और 130 रन बनाकर नॉटआउट लौटे। उन्होंने मिशेल स्टार्क की गेंद पर चौका लगाकर अपने 100 रन पूरे किए जो मौजूदा सीरीज में उनका तीसरा शतक है। इससे पहले पुजारा ने मौजूदा सीरीज के एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट में 123 रन और मेलबर्न में तीसरे टेस्ट में 106 रन की शतकीय पारियां खेली थीं।

30 वषीर्य पुजारा के करियर के 68वें टेस्ट का ये कुल 18वां शतक भी है। मौजूदा सीरीज में उनके अब 428 रन हो गए हैं जिसके साथ वो इस सीरीज में टॉप रन स्कोरर भी बन गए हैं। सिडनी में गुरुवार को पुजारा का शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका पांचवां टेस्ट शतक भी है। साथ ही ये पहला मौका है जब पुजारा ने विदेश में किसी टेस्ट दौरे में इतने शतक बनाए हैं।

भारतीय बल्लेबाज ने इसी के साथ पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण को करियर में 17 टेस्ट शतकों के मामले में भी पीछे छोड़ दिया है। वो उन एलीट बल्लेबाजों की लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर किसी एक सीरीज में 1000 से अधिक गेंदें खेली हैं।

एक नजर पुजारा के तमाम रिकॉर्ड्स परः

Virat Kohli in 2014/15:



Hundred at Adelaide

Hundred at Melbourne

Hundred at Sydney



Cheteshwar Pujara in 2018/19:



Hundred at Adelaide

Hundred at Melbourne

Most Test 100s by No.3:



37 Sanga

32 Ponting

28 Dravid

25 Amla

20 Bradman

17 Kane/Pujara*



