ind vs aus: टीम में केएल राहुल की वापसी, भड़के फैन्स ने ऐसे निकाला गुस्सा

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का आखिरी और निर्णायक टेस्ट गुरुवार (3 जनवरी) से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में खेला जाना है। सिडनी टेस्ट के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 13 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा की और इसमें के.एल. राहुल (KL Rahul) की वापसी हुई है। राहुल की वापसी से फैन्स काफी नाराज हैं।

सोशल मीडिया पर फैन्स का गुस्सा जमकर निकला है। टीम में ईशांत शर्मा की जगह उमेश यादव को शामिल किया गया है। वहीं कुलदीप यादव और आर अश्विन को भी टीम में जगह मिली है। रोहित शर्मा का नाम टीम में शामिल नहीं है। फैन्स का सबसे ज्यादा गुस्सा केएल राहुल को लेकर निकला है। राहुल लंबे समय से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। मौजूदा सीरीज के पहले दो टेस्ट मैच में उन्होंने 2, 44, 2, और शून्य रनों की पारी खेली। राहुल और मुरली विजय दोनों को खराब प्रदर्शन के बाद मेलबर्न टेस्ट में मौका नहीं मिला था।

मुरली विजय को सिडनी टेस्ट के लिए भी नहीं चुना गया, जबकि राहुल की वापसी हुई है। मयंक अग्रवाल ने मेलबर्न टेस्ट में 76 और 42 रनों की पारी खेलकर अपना स्थान बरकरार रखा है। सिडनी टेस्ट में मयंक और राहुल साथ में पारी का आगाज करते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए देखते हैं सोशल मीडिया पर किस तरह के रिऐक्शन्स आ रहे हैं...

KL Rahul & Umesh Yadav 🙈🙈🙈 so we have decided to lose the match. — Aditya 📚🏏 (@MyTakeOn_) January 2, 2019

Everyone trendind by scoring runs ...but this shit @klrahul11 trending by promoting anushkasharma #zero 😂😂😂😂😂 — Lovelyvicky (@Vengadesh_vicky) January 2, 2019

Its not favouritism its @BCCI politics trying to save this shit ...im not degrading @klrahul11 ...he want to play some domestic Cricket and gain some confidence and experience and the. Return to first class Cricket thats my opinion but @BCCI trying to close its cricket career😂 — Lovelyvicky (@Vengadesh_vicky) January 2, 2019

Are you serious. @mvj888 is more deserving than the useless @klrahul11 . Partiality at it's best.😔 — 💲 Sharad / Patel 💲 (@iamsharad98) January 2, 2019

Instead of opening with kl rahul.. we can start the score at 0/1 — Himanshu Chhangani (@Himanshu_me) January 2, 2019