ind vs aus 3rd ODI: भुवनेश्वर कुमार की इस धांसू गेंद के सामने फिस्स हुए एरन फिंच- देखें video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने इस सीरीज में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और तीसरे वनडे में भी उन्होंने जबर्दस्त गेंदबाजी की। भुवी ने दोनों सलामी बल्लेबाजों (एलेक्स कैरी और एरन फिंच) को पवेलियन का रास्ता दिखाया।

फिंच को भुवी ने अपनी इनस्विंगर गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर फिंच भुवी की गेंद को समझ नहीं सके और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिंच 24 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए। फिंच ने अंपायर के फैसले के बाद डीआरएस नहीं लिया। हालांकि अगर वो डीआरएस लेते भी तो फैसला उनके हक में नहीं जाता।

