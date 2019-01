INDvAUS: ट्विटर पर फैन्स ने निकाला धौनी पर गुस्सा, जानिए क्या थी वजह

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया। भारतीय पारी के दौरान ट्विटर पर महेंद्र सिंह धौनी की काफी आलोचना हुई। दरअसल दुनिया के बेस्ट विकेटकीपर माने जाने वाले धौनी से विकेट के पीछे कुछ गलतियां हुईं, जो उनके फैन्स बर्दाश्त नहीं कर सके।

शॉन मार्श जब 12 रनों पर खेल रहे थे, तो महेंद्र सिंह धौनी ने उनका एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। एडिलेड वनडे में मार्श ने सेंचुरी ठोकी थी, ऐसे में उनका कैच ड्रॉप करना फैन्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। केदार जाधव की गेंद पर ये कैच ड्रॉप हुआ, जिसके बाद लोग धौनी को ट्रोल करने लगे। इसके अलावा धौनी से एक-दो गेंद भी छूटी।

शॉन मार्श का कैच छोड़ना हालांकि टीम इंडिया को इतना भारी नहीं पड़ा। मार्श 39 रन बनाकर युजवेंद्र चहल की गेंद पर आउट हुए और उन्हें धौनी ने ही स्टंप आउट किया। कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर धौनी की हुई आलोचना...

Dhoni not having a good day behind the stumps...#AUSvIND — Direct Hit (@bevdashastri) January 18, 2019

6th Over By Kedar Jadhav ...........Dhoni ko Captain Banaao ......Abhi Ke Abhi !!!#INDvAUS — Aditya Vora 🇮🇳🇮🇳🇮🇳 (@SachInspired) January 18, 2019

Dhoni : Can't keep wickets, Isn't a captain anymore, scores at slow rate and once in 10 matches

Thala please have mercy on us and retire for the sake of Indian team

#AUSvIND — mustafa (@Mustafa_JKh) January 18, 2019

Dhoni lets through 2 off Jadhav whilst Kohli misses a low catch. This could come back to haunt India later in the game. #Dhoni #Kohli #KingKohli #AUSvIND #AUSvsIND — A Cricketer (@RagingCricketer) January 18, 2019

#AUSvIND #AusvsInd #INDvsAUS #INDvAUS

So mighty Dhoni also needs to practice the keeping, interesting days, not sure why Rayudu retired after one good series, sorry mate that looks bit silly — sai 🇮🇳 (@Sairam_39) January 18, 2019