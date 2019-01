ind vs aus 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया में मिला भुवी को नया Cricket Bunny, देखें Videos

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज में तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को नया क्रिकेट बनी (Cricket Bunny) मिल गया है। भुवी ने इस सीरीज में लगातार तीन मैचों में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरन फिंच को आउट किया। पहले दो मैचों में तो आउट करने का तरीका और फिंच का स्कोर भी बिल्कुल एकजैसा था। वहीं तीसरे मैच में फिंच कुछ अलग तरीके से आउट हुए।

मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे मैच में भुवी ने फिंच को एलबीडब्ल्यू आउट किया। फिंच 24 गेंद पर 14 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 230 रन पर ऑलआउट हो गई।

एडिलेड ओवल में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दूसरे वनडे में भुवी ने छठे ओवर में टीम इंडिया को ब्रेक थ्रू दिलाया था। फिंच 19 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए। भुवी की शानदार गेंद पर एरन फिंच क्लीन बोल्ड हुए थे। अगर पिछले 8 वनडे मैचों की बात करें तो एरन फिंच 5 बार बोल्ड, एक बार कैच और दो बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए हैं।

