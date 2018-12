ind vs aus 1st test 4th Day: ईशांत की नोबॉल से फिंच को मिला जीवनदान, ऐसे हुए ट्रोल

भारत-ऑस्ट्रेलिया (india vs australia 1st test match day 4 live scorecard) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। मैच के चौथे दिन भारतीय क्रिकेट टीम 307 रनों पर ऑलआउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 323 रनों का लक्ष्य रखा। पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर ईशांत शर्मा की गेंद पर सलामी बल्लेबाज एरन फिंच बिना खाता खोले एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। फिंच ने रिव्यू लिया और उन्हें जीवनदान मिला।

दरअसल फिंच ने रिव्यू जब लिया तो रिप्ले में पता चला कि ईशांत की वो गेंद नोबॉल थी। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर लोगों ने ईशांत को ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने ईशांत की तुलना जसप्रीत बुमराह से करनी शुरू कर दी। चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में जसप्रीत बुमराह की नोबॉल पर पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां को जीवनदान मिला था और उन्होंने सेंचुरी जड़ डाली थी, जो भारत की हार का बड़ा कारण साबित हुई थी।

ind vs aus: ऑस्ट्रेलियाई फैन्स की शर्मनाक हरकत, विराट के साथ किया ऐसा

कुछ इस तरह से ट्रोल हुए ईशांत शर्माः

Ishant Sharma after seeing his front foot in the replays. #AUSvIND pic.twitter.com/ZITjlqBJnt — Wasim Sheikh (@iamwasimsheikh) December 9, 2018

Finch: Ache lag rahe ho hair cut ke baad.

Ishant Sharma: Haan, No ball. — Venkat Parthasarathy (@Venkrek) December 9, 2018

Finch was this close to lose his spot in next Test...Sir Ishant sharma saved him with a cleverly disguised No ball #INDvAUS #INDvAUS pic.twitter.com/qaHjf07Ezy — Vish (@vish2vishal) December 9, 2018

Ishant sharma is Bumrah Sr 😂😂😂😂 — InSané Leroy (@Lazy_Leroy19) December 9, 2018

Ishant Sharma takes off - unfortunately - from exactly where Bumrah has - fortunately - left! #AUSvIND #INDvsAUS — Venkatraman Ganesan (@venky1976) December 9, 2018

Ishant Sharma is a legend. Only he can scream at a fielder for running slowly after the ball when he just took a wicket of a no ball. #AUSvIND #sackravishastri — Harry🇮🇳 (@eggjhatlee) December 9, 2018

Oooooo Ishant Sharma. Did you just slid your foot over to deny India a possible first test win abroad? #INDvAUS — Sushant (@ShawshankOne) December 9, 2018

Damn it was plumb and out but it was noball , Ishant Sharma what have you done ! #AUSvIND pic.twitter.com/ELNCghLKsz — Trojan_Horse (@sampath0272) December 9, 2018

इससे पहले भारत ने चेतेश्वर पुजारा के 71 और अजिंक्य रहाणे के 70 रनों की पारी के दम पर दूसरी पारी में 307 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर 15 रनों की बढ़त के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 323 रनों का लक्ष्य रखा।