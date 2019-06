CWC 2019; INDvsAUS: शोएब अख्तर ने की विजेता की भविष्यवाणी

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी वर्ल्ड कप (ICC world Cup 2019) के रविवार को ओवल में खेले जा रहे मैच में कौन विजेता होगा, इसकी भविष्यवाणी की है। शोएब ने कहा कि विराट कोहली और उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह पराजित करेगी।

अपने अधिकृत यू ट्यूब चैनल में शोएब अख्तर ने कहा, 'भारत की जीतने की संभावना ज्यादा है, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं बल्कि इसलिए क्योंकि गेंदबाजी में भारत के पास अच्छा संतुलन है। उनके पास अच्छे स्पिनर हैं और अच्छे तेज गेंदबाज हैं।'

शोएब अख्तर ने कहा, 'जब स्विंग की बात आती है तो भारत के पास भारत के पास ज्यादा अस्त्र-शस्त्र हैं। भारतीय गेंदबाज दबाव झेलना जानते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि रविवार को भारत पर कोई दबाव नहीं होगा। दबाव ऑस्ट्रेलिया पर होगा। भारत इस मैच में फेवरिट होगी। क्योंकि उनके पास बेहतरीन स्पिनर हैं। यदि टीम में शमी खेलते हैं तो भारतीय टीम अपराजेय होगी।'

India will crush Australia in tomorrow’s match. Here is what I think about.



