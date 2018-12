ind vs aus: भारत जीतेगा या हारेगा, जानिए क्या सोचते हैं वीरेंद्र सहवाग

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया फिलहाल ड्राइविंग सीट पर है। चौथे दिन का खेल खत्म हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 219 रनों की दरकार है, जबकि भारत को पांच विकेट झटकने होंगे। मैच ऐसी स्थिति में जहां से कुछ भी हो सकता है। एक अच्छी साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलों को कम कर सकती है और कुछ जल्दी विकेट भारत को और मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। पांचवें दिन के खेल को लेकर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कुछ अहम बातें कही हैं।

वीरू ने ट्वीट में लिखा, 'आखिरकार आज भारत का दिन आ गया और भारतीय टीम ऐतिहासिक जीत दर्ज करने की स्थिति में नजर आ रही है। रहाणे ने आज शानदार बल्लेबाजी की और गेंदबाजों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया। गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को खुलकर नहीं खेलने दिया और चार विकेट चटकाए।' वीरू के ट्वीट से ऐसा लग रहा है कि वो प्रिडिक्ट कर चुके हैं कि भारत ये मैच जीत जाएगा।

Firmly India’s day today and all looks set for a memorable India win. Rahane batted beautifully today and the bowlers were excellent to not allow Australia to score freely and pick up 4 wickets #AusvInd