ind vs aus: कुछ इस तरह से अश्विन के जाल में फंसे ख्वाजा, रोहित ने लपका बढ़िया कैच- video

भारत और ऑस्ट्रेलिया (india vs australia 1st test match) के बीच जारी चार मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने इस मैच में अभी तक शानदार गेंदबाजी की है। पहली पारी में तीन विकेट लेने वाले अश्विन ने दूसरी पारी में एरन फिंच और उस्मान ख्वाजा के रूप में दो बड़े विकेट लिए।

ख्वाजा का विकेट टीम इंडिया के लिए काफी अहम रहा। ख्वाजा को अश्विन ने बहुत ही चालाकी से अपने जाल में फंसाया। अश्विन की गेंद पर रोहित शर्मा ने ख्वाजा का कैच लपका, एक समय ऐसा लगा कि रोहित इस कैच को ड्रॉप कर देंगे लेकिन आखिरकार उन्होंने कैच लपका और भारत को तीसरा विकेट मिला। अश्विन काफी देर से ख्वाजा को परेशान करते दिखे, आखिरकार ख्वाजा ने धैर्य खो दिया और अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया।

