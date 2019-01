सिडनी में मैदान पर डांस करते नजर आए हार्दिक पांड्या, VIDEO हुआ वायरल

सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर चौथे टेस्ट के चौथे दिन ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या ने साइडलाइन पर अपने डांस से फैन्स का मनोरंजन करते नजर आए। पांड्या सिडनी में प्लेइंग 11 में शामिल नहीं हैं, लेकिन वह वैकल्पिक खिलाड़ी के रूप में शामिल हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच में हार्दिक पांड्या बाउंड्री लाइन के पास डांस करते हुए नजर आए।

स्टेडियम में टीम इंडिया को चीयर करने आए फैन्स जब तराररा- तरारा का शोर मचा रहे थे तो हार्दिक पांड्या ने उनकी रिद्म पर एक-दो कदम डांस के दिखाए। फैन ग्रुप भारत आर्मी द्वारा इसका एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें फैन्स गा रहे हैं और हार्दिक पांड्या डांस कर रहे हैं।

इस बीच बारिश और कम रोशनी की वजह से खेल चौथे दिन भी प्रभावित चल रहा है। भारत इस सीरीज में अब तक 2-1 से लीड लिए हुए है। कोहली एंड कंपनी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर पहले ही कब्जा कर चुकी है। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलियन सरजमीं पर पहली सीरीज जीतने के करीब पहुंच चुकी है। यह एक ऐसी सीरीज रही, जिसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हर फील्ड में पछाड़ दिया।

#AUSvIND We love this guy! @hardikpandya7 doing a little dance to our Bharat Army chant for him.

