भारत के खिलाफ गाबा टेस्ट की हार पर अपने बयान को लेकर जमकर ट्रोल हो रहे हैं टिम पेन

टीम इंडिया 2020 के आखिरी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई थी। इस दौरे पर चार टेस्ट मैचों की सीरीज टीम इंडिया ने 2-1 से अपने नाम की। लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर टेस्ट सीरीज में मात देने वाली टीम इंडिया ने इतिहास रच डाला था। इस हार का गम अभी तक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन भुला नहीं पाए हैं और शायद यही कारण है कि इस हार के महीनों बाद भी वह इसको लेकर बयान दे रहे हैं। टिम पेन ने एक इंटरव्यू में कहा कि टीम इंडिया इस बात में माहिर है कि कैसे विरोधी टीम का बिना मतलब की बात से ध्यान भटकाया जाए। टिम पेन ने इसके लिए गाबा टेस्ट का उदाहरण दिया।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट ब्रिसबेन के गाबा में खेला जाना था, जहां कोविड-19 महामारी को लेकर टीम के बायो बबल को लेकर काफी सख्त प्रोटोकॉल थे। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि टीम इंडिया आखिरी टेस्ट के लिए गाबा नहीं जाना चाहती है। भारत ने गाबा टेस्ट तीन विकेट से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी। 2018-19 में भी भारत ने इसी अंतर से सीरीज जीती थी और तब भी कप्तान टिम पेन ही थे।

पेन ने कहा, 'भारत के खिलाफ खेलने की चुनौतियों में से एक यह भी है कि वह इस काम में माहिर हैं कि कैसे विरोधी टीम का बिना मतलब की बात से ध्यान भटकाना है। सीरीज में कुछ ऐसे मौके हुए जब हम इसमें उलझ गए। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें था, जब ऐसी खबरें आई कि वे गाबा नहीं जाना चाहते हैं। हमें यह पता ही नहीं था कि अगला मैच खेलने हम कहां जा रहे हैं। वह इस तरह के साइडशो से विरोधी टीम का ध्यान मैच से हटा देते हैं।'

पेन के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर उनका जमकर मजाक बन रहा है, कुछ ऐसे ट्रोल हो रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान-

