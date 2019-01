भारत ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार जीती सीरीज, जानें कौन रहा 'मैन ऑफ द सीरीज'

भारत ने बारिश और खराब मौसम के कारण चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ड्रॉ छूटने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर सोमवार (7 जनवरी) को यहां ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर पहली बार टेस्ट सीरीज जीती। बारिश की वजह से पांचवें और अंतिम दिन का खेल नहीं हो पाया और अंपायरों ने लंच के बाद मैच ड्रॉ करने का फैसला किया जिससे भारत ने चार मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस तरह से भारत बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी बरकरार रखने में भी सफल रहा।

चेतेश्वर पुजारा बने 'मैन ऑफ द सीरीज'

चेतेश्वर पुजारा ने भारत की सीरीज में जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने सीरीज में 74.42 की औसत से 521 रन बनाए, जिसमें तीन शतक शामिल हैं। उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' और 'मैन ऑफ द सीरीज' चुना गया।

भारत ने अपनी पहली पारी सात विकेट पर 622 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 300 रन पर आउट हो गया और उसे अपनी धरती पर पिछले 30 साल में पहली बार फॉलोआन के लिए उतरना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के छह रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी के घर में किसी टेस्ट मैच में यह भारत की रनों के हिसाब से सबसे बड़ी बढ़त है। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रनों के मुताबिक दूसरी सबसे बड़ी बढ़त है। इससे पहले भारत ने 1988 में ईडन गार्डन्स में खेले गए टेस्ट मैच में 400 रनों की बढ़त ली थी।

ऑस्ट्रेलिया ने 31 साल बाद घर में खेला फॉलोऑन

भारत ने इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया। ऑस्ट्रेलिया 31 साल बाद अपने घर में किसी टीम के खिलाफ टेस्ट मैच में फॉलोऑन खेल रही है। पिछली बार 1988 में ऑस्ट्रेलिया को इंग्लैंड ने इसी मैदान पर फॉलोऑन दिया था। इसके अलावा, 1986 के बाद पहली बार भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया है। इससे पहले, 1986 में सिडनी में नववर्ष के मौके पर खेले गए मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन दिया था।

भारत बनी पहली एशियाई टीम

भारत पहली एशियाई टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में खेली गई टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की है। इसके अलावा, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत पांचवीं टीम है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में जीत हासिल की है।

भारत ने 2-1 से जीती सीरीज

भारत ने चौथे टेस्ट मैच से पहले सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त बना ली थी। भारतीय टीम ने एडिलेड में पहला टेस्ट मैच 31 रन से जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ में दूसरे टेस्ट मैच में 146 रन से जीतकर वापसी की लेकिन भारत ने मेलबर्न में तीसरा मैच 137 रन से अपने नाम करके इतिहास रचने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए थे।

बारिश के चलते रद्द हुआ सिडनी टेस्ट

पांचवें दिन सुबह के पूरे सत्र में पिच कवर से ढकी रही। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर काले घने बादल छाए हुए हैं और इस बीच हल्की बारिश भी हुई। रविवार भी पूरे दिन बादल छाये रहे और आज सुबह भी स्थिति नहीं बदली। खेल स्थानीय समयानुसार सुबह दस बजे शुरू होना था, लेकिन बारिश आने से इसकी संभावना समाप्त हो गयी। अंपायरों ने आखिर में स्थानीय समयानुसार दो बजकर 30 मिनट पर मैच ड्रॉ करने का फैसला किया।



पंत ने भी खेली शानदार पारी

मैच के पहले दो दिन भारतीय बल्लेबाज छाए रहे। चेतेश्वर पुजारा ने 193 और ऋषभ पंत ने नाबाद 159 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे दिन खराब रोशनी के कारण खेल जल्दी समाप्त किए जाने तक छह विकेट पर 236 रन बनाए। इसके बाद अगले दिन उसकी टीम 300 रन पर आउट हो गई। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 99 रन देकर पांच विकेट लिए।



