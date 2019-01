VIDEO में देखें, कैसे सिर्फ 4 रनों पर बिखर गए भारत के 3 बड़े विकेट

सिडनी में खेले जा रहे पहले वनडे की शुरुआत भारत के लिए काफी खराब रही। शुरुआती ओवरों में ही टीम इंडियो को तीन बड़े झटके लगे और इसी के साथ भारत ने एक बार फिर से अपने 'शर्मनाक' रिकॉर्ड को भी दोहराया। भारत ने अपने 3 विकेट (शिखर धवन, विराट कोहली, अंबाती रायडू) को महज 4 रन के कुल स्कोर पर ही गंवा दिया था।

पहले ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन बेहरनडॉर्फ ने शिखर धवन को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। वनडे क्रिकेट में डेब्यू कर रहे बेहरनडॉर्फ के लिए यह काफी खुशी का पल था।

बता दें कि बेहरनडॉर्फ ने अपने पहले इंटरनेशनल टी20 मैच में रोहित शर्मा को अपना पहला शिकार बनाया था। दिलचस्प बात यह है कि बेहरनडॉर्फ ने रोहित और शिखर दोनों को ही एलबीडब्ल्यू आउट किया था।

A maiden ODI wicket for Jason Behrendorff! Stream live via Kayo HERE: https://t.co/rHhkFrd50M #AUSvIND pic.twitter.com/j2GRM53DCU

इसके बाद झाय रिचर्डसन ने एक के बाद एक विराट कोहली और अंबाती रायडू को पवेलियन की राह दिखाई। चौथे ओवर में ही झाय रिचर्डसन ने विराट कोहली को भी मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट कराते हुए भारत को बड़ा झटका दिया। कोहली 8 गेंदों में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए।

बता दें कि ऐसा 21 पारी बाद हुआ है, जब विराट कोहली वनडे में दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाए सिंगल नंबर पर आउट हो गए। विराट इससे पहले सितंबर 2017 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में इकाई अंक में आउट हुए थे।

विराट कोहली के बाद रिचर्डसन ने अंबाती रायडू को भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटा दिया।

4th over: W (Kohli) W (Rayudu)



Jhye Richardson's double-wicket maiden put India on the back foot early in the chase.



LIVE on SONY SIX and SONY TEN 3. #AUSvIND #ChhodnaMat #SPNSports pic.twitter.com/olyWournek