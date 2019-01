INDvAUS 1st ODI: ऑस्ट्रेलियाई टीम को झटका, मिशेल मार्श हॉस्पिटल में भर्ती

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच तीन मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच 12 जनवरी को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाना है। मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को एक बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर मिशेल मार्श बीमार होने के चलते अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और इसके चलते पहला वनडे मैच नहीं खेल पाएंगे। मार्श की जगह टीम में पर्थ स्कॉचर्स के बल्लेबाज एश्टन टर्नर को टीम में शामिल किया गया है।

मार्श को पेट की तकलीफ के चलते पिछले दो दिन हॉस्पिटल में बिताने पड़े। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टेट क्रिकेट खेलने वाले टर्नर ने हाल ही में बीबीएल शानदार बल्लेबाजी की थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 2-1 से मात दी थी। वनडे सीरीज में भी भारत का लक्ष्य सीरीज जीतने पर होगा।

वनडे टीम का शेड्यूल कुछ इस तरह हैः

12 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच (सिडनी)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

15 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच (एडिलेड)- 8:50 AM (भारतीय समयानुसार)

18 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे मैच (मेलबर्न)- 7:50 AM (भारतीय समयानुसार)

वनडे सीरीज के लिए टीम इंडियाः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद सिराज, खलील अहमद, मोहम्मद शमी।

पहले वनडे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीमः एरन फिंच (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉयनिस, एश्टन टर्नर, एलेक्स कैरी, झाय रिचर्ड्सन, बिली स्टानलेक, जेसन बेहरेनडॉर्फ, पीटर सिडल, नाथन लायन, एडम जाम्पा।