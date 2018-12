ind vs aus 3rd test: अमिताभ बच्चन ने किया ट्वीट- 'ठोक दिया कंगारू को'

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। मैच का तीसरा दिन पूरी तरह से जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में महज 151 रनों पर समेट दिया। भारत के शानदार खेल पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने मजेदार ट्वीट किया। अमिताभ ने ट्वीट में लिखा कि टीम इंडिया ने कंगारू को ठोक दिया।

अमिताभ बच्चन ने ट्वीट में लिखा, 'अहा! बहुत बढ़िया विराट और टीम इंडिया। ठोक दिया कंगारू को बुमराह तूने तो गुमराह कर दिया इन ऑस्ट्रेलियाई को और यार कंगारू, तू न, पंगा मत लिया कर भारत से। जिस दिन हमारी खोपड़ी सटकली, यही हष्र होगा!!'

