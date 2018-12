INDvsAUS: चौथे दिन पैट कमिंस ने लूटी लाइमलाइट, जानें 5 बड़ी बातें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे क्रिकेट टेस्ट में जीत से भारतीय टीम सिर्फ दो विकेट दूर है और पांचवें दिन का खेल बाकी है। जीत के लिए 399 रन के लक्ष्य के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने आठ विकेट 258 रन पर गंवा दिए पैट कमिंस (नाबाद 61) ने भारत का जीत का इंतजार लंबा करा दिया। अभी ऑस्ट्रेलियाई टीम लक्ष्य से 141 रन दूर है और उसके दो ही विकेट बाकी हैं। भारत ने अपनी दूसरी पारी आठ विकेट पर 106 रन पर घोषित कर ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य रखा। भारत को पहली पारी में 292 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन के खेल की समाप्ति तक अपने आठ विकेट 258 रन पर खो दिए। भारत मेलबर्न में 37 साल बाद ऐतिहासिक जीत के लिए मात्र दो विकेट की दूरी पर खड़ा है। मैच का चौथा दिन काफी रोमांचक रहा है। आइए नजर डालते हैं, मैच के चौथे दिन कि 5 बड़ी बातों पर:

पैट कमिंस की शानदार बल्लेबाजी: मैच के चौथे दिन पैट कमिंस भारत के लिए सरप्राइज पैकेज बनकर आए। शानदार गेंदबाजी के बाद उन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से चौथे दिन की सारी लाइमलाइट लूट ली है। पैट कमिंस ने चौथे दिन नाबाद 61 रनों की पारी खेली है। वह इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से पचासा जड़ने वाले पहले खिलाड़ी हैं। शानदार गेंदबाजी परफॉर्मेंस के साथ-साथ इस मैच में उनकी बेहतरीन और जुझारू बल्लेबाजी को भी याद किया जाएगा। मैच के तीसरे दिन दोनों टीमों के मिलाकर कुल 15 विकेट गिरे। इन 15 विकेटों में 10 विकेट मेजबान ऑस्ट्रेलिया के थे तो वहीं पांच विकेट भारत के। विशेष बात यह रही की इन 15 विकेटों में से सिर्फ दो गेंदबाजों ने 10 विकेट आपस में बांटे। भारत के जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया छह बल्लेबाजों को आउट किया तो वहीं भारत के चार बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का शिकार बने थे।

Career-best bowling figures and career-best batting performance on the same day for Pat Cummins. What. A. Guy.#AUSvIND | @Domaincomau pic.twitter.com/fehlmLz1QF