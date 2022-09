India vs Australia 3rd T20I Live Streaming: निर्णायक मुकाबले में देखने को मिलेगी रोमांचक जंग, यहां देखें भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया LIVE मैच

When and where to watch IND vs AUS 3rd T20 Match Live: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैच की टी20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना है। यह सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर है। मोहाली में जहां मेहमानों ने भारत को 4 विकेट से पटखनी दी थी, वहीं नागपुर में खेले गए 8-8 ओवर के मैच में टीम इंडिया ने कंगारुओं को धूल चटाई थी। ऐसे में हैदराबाद में दोनों टीमों के बीच रोमांचक जंग होने की उम्मीद है। आइए इस मैच से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

India vs Australia 3rd T20I Match मंगलवार 25 सितंबर को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच किस समय शुरू होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 मैच भारतीय समय के अनुसार रात 7 बजे शुरू होगा, जबकि इस मैच का टॉस शाम साढ़े 6 बजे होगा।

India vs Australia 3rd T20I Match का लाइव टेलिकास्ट कहां और कैसे देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच का लाइव टेलिकास्ट आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर देख पाएंगे, जहां अलग-अलग भाषाओं में कमेंट्री सुनने को मिलेगी। वहीं, ये मैच भारतीय टीम का घरेलू अंतरराष्ट्रीय मुकाबला है तो इसका प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स पर भी देख पाएंगे।

India vs Australia 3rd t20 Match की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

अगर आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या स्मार्ट टीवी पर भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं। वहीं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर आपको मैच देखना है तो आप हॉटस्टार की वेबसाइट पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का मजा उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच और सीरीज के लाइव अपडेट्स और मैच से जुड़ी अन्य रोचक खबरें पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप livehindustan.com के क्रिकेट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं।