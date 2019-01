भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जीती टेस्ट सीरीज, अब 12 जनवरी से शुरू ODI 

विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सोमवार को चौथा और अंतिम टेस्ट ड्रॉ समाप्त होने के साथ बॉर्डर-गॉवस्कर ट्रॉफी 2-1 से अपने नाम कर ली और ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर 70 साल बाद इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्टों की सीरीज़ को 2-1 से अपने नाम किया, जिसमें उसने एडिलेड और मेलबोर्न में टेस्ट मैच जीते।

सिडनी में खेले गए चौथे और आखिरी टेस्ट का आखिरी दिन सोमवार (7 जनवरी) को बारिश के कारण रद्द करना पड़ गया जिसके बाद मैच ड्रॉ समाप्त हुआ। इसी के साथ सीरीज में पहले ही बढ़त बना चुकी मेहमान टीम ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर 70 सालों से चला आ रहा टेस्ट सीरीज जीत का सूखा समाप्त कर दिया। भारत ने वर्ष 1947-48 में पहली बार आस्ट्रेलिया का दौरा किया था और उसके बाद से यह पहली बार है, जब उसने यहां टेस्ट सीरीज जीती है।

भारत टेस्ट सीरीज जीत चुका है और अब 12 जनवरी से उसे ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है।

12 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला वनडे मैच (सिडनी)- 7:50 AM

15 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, दूसरा वनडे मैच (एडिलेड)- 8:50 AM

18 जनवरी 2019- भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, तीसरा वनडे मैच (मेलबर्न)- 7:50 AM

ऑस्ट्रेलिया में भारत का वनडे रिकॉर्ड

भारत ने 11 बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया में 12वां दौरा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अबतक 12 वनडे सीरीज खेली हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक बाइलेट्रल सीरीज थी। पांच मैचों की यह सीरीज 2016 में खेली गई थी, जिसमें भारत को 1-4 से हार झेलनी पड़ी थी।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में खेली गई 11 वनडे सीरीज में 48 वनडे मैच खेले हैं। इनमें से भारत को 11 में जीत मिली, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 35 मैच जीते हैं। वहीं 2 मैच बेनतीजा रहे थे। 1980 से अबतक भारत और ऑस्ट्रेलिया 128 बार आमने-सामने आए हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया 73-45 से आगे है और 10 मैच बेनजीता रहे हैं।

महेंद्र सिंह धौनी की टीम में वापसी

महेंद्र सिंह धौनी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी कर ली है। वनडे टीम में धौनी की वापसी के साथ ऋषभ पंत को आराम दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम में अंबाती रायडू को भी टीम में शामिल किया गया है। भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वन-डे मैच खेलने हैं। इसके बाद टीम इंडिया का न्यूजीलैंड दौरा शुरू होगा। यहां भारत को न्यूजीलैंड के साथ 5 वनडे मैच और 3 टी-20 मैचों की सीरीज खेलनी है।

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, मोहम्मद शमी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी-20 टीम इंडिया:

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उपकप्तान), केएल राहुल, शिखर धवन, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, क्रुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद।