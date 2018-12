AUSvsIND; 2nd Test: पर्थ की पिच के बारे में हनुमा विहारी ने जो कहा वह भारत के लिए शुभ नहीं

पर्थ टेस्ट मैच का पहला दिन आॅस्ट्रेलिया के नाम रहने के बाद भारतीय आॅलराउंडर हनुमा विहारी ने टीम इंडिया के बल्लेबाजों को आगाह किया है। हनुमा विहारी ने कहा कि हमारे बल्लेबाजों के लिए अहम चीज यही होगी कि वे अनुशासित बने रहें क्योंकि पर्थ की पिच गेंदबाजों के लिए बेहतर हो गई है। सुबह के सत्र में पिच थोड़ी धीमी थी लेकिन लंच के बाद यह तेज हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने इससे अच्छा तालमेल बिठाते हुए छह विकेट चटकाए। विहारी ने 53 रन देकर दो विकेट हासिल किए जिससे आॅस्ट्रेलिया ने पहले दिन स्टंप तक 6 विकेट पर 277 रन बना लिए। विहारी ने कहा, 'हमारे लिए अहम चीज यही है कि हम इन पहलुओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचे। अगर पिच पर असमान उछाल है तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर हम अपने दिमाग से इन चीजों को बाहर रखेंगे तो सफल रहेंगे। बल्लेबाज के तौर पर हम जितना संभव हो सकते अनुशासित होने की कोशिश करेंगे जैसा कि हमने पिछले टेस्ट की दूसरी पारी में किया था।'

