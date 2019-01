INDvsAUS, 2nd ODI: धौनी की खराब फॉर्म है टीम इंडिया की चिंता

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 'करो या मरो' के दूसरे वनडे मैच में भारतीय टीम गुरुवार (15 जनवरी) को उतरेगी तो बीच के ओवरों में रन गति बनाए रखने में नाकाम साबित हो रहे महेंद्र सिंह धौनी का खराब फार्म चिंता का सबब होगा। अनुशासनात्मक कारणों से हार्दिक पांड्या को अचानक टीम से बाहर किए जाने से बल्लेबाजी क्रम का संतुलन बिगड़ गया है। भारत को पहले मैच में रोहित शर्मा के 22वें वनडे शतक के बावजूद 34 रन से पराजय झेलनी पड़ी।

महेंद्र सिंह धौनी ने 96 गेंद में 51 रन बनाए और वह स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सके। उनकी इस धीमी पारी से बल्लेबाजी क्रम में बदलाव की संभावना बनती है। धौनी पांचवें नंबर पर उतरते हैं और उपकप्तान रोहित का मानना है कि उन्हें ऊपर आना चाहिये। भारतीय टीम के अभ्यास सत्र को देखकर हालांकि स्पष्ट है कि टीम बल्लेबाजी क्रम में फिलहाल बदलाव नहीं करेगी।

सिडनी में चौथे नंबर पर उतरे थे धौनी

सिडनी क्रिकेट मैदान पर धौनी को पारी के चौथे ओवर में ही उतरना पड़ा जो कम ही होता है। पिछले दो साल से रोहित, शिखर धवन और विराट कोहली का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा है कि धौनी को कभी इतनी जल्दी नहीं आना पड़ा। चौथे नंबर पर धौनी का बल्लेबाजी औसत 52.95 है, जो मौजूदा औसत 50.11 से ज्यादा है।

चौथे और पांचवें नंबर पर ऐसी है धौनी की परफॉर्मेंस

पांचवें नंबर पर उनका औसत 50.70 और छठे पर 46.33 रहा है, लेकिन निचले क्रम पर औसत से अधिक स्ट्राइक रेट महत्वपूर्ण होता है। धौनी का चौथे नंबर पर स्ट्राइक रेट 94.21 है जो उनके करियर के स्ट्राइक रेट 87.60 से बेहतर है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पिछला वनडे जनवरी 2016 में खेला था जिसमें धौनी ने चौथे नंबर पर दो मैचों में 18 रन बनाए थे। उस सीरीज के बाद से धौनी ने आठ वनडे में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी की है। उनका औसत 24.75 रहा जबकि स्ट्राइक रेट 77.34 रहा है।

हार्दिक की गैरमौजूदगी में बिगड़ा संतुलन

दूसरे वनडे से पहले संभावित टीम का ऐलान नहीं किया गया है। हरफनमौला विजय शंकर दोपहर देर से पहुंचे और चयन के लिए संभवत: उपलब्ध नहीं होंगे। हार्दिक की गैर मौजूदगी में टीम का संतुलन बनाए रखना बड़ी चुनौती होगा। एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में वह चोट के कारण बाहर था तब उपमहाद्वीप में तीन स्पिनरों को उतारने का फायदा मिला। विदेश में उसके नहीं होने का टीम के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा।

केदार जाधव को दिया जा सकता है मौका

संदिग्ध एक्शन की शिकायत के बावजूद अंबाती रायडू अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि टीम प्रबंधन क्या करता है। केदार जाधव विकल्प हो सकते हैं और दिनेश कार्तिक ही जगह उन्हें मौका दिया जा सकता है। पहले वनडे में गेंदबाजी संयोजन में बदलाव की गुंजाइश कम है हालांकि खलील अहमद फॉर्म में नहीं है। उन्होंने युजवेंद्र चहल के साथ नेट्स पर गेंदबाजी की।

मोहम्मद शमी सबसे प्रभावी गेंदबाज

तीन तेज गेंदबाजों में से मोहम्मद शमी पहले मैच में सबसे प्रभावी रहे और इतने अहम मुकाबले में उन्हें बाहर नहीं रखा जाएगा। टीम प्रबंधन रवींद्र जडेजा के हरफनमौला हुनर पर भरोसा कायम रख सकता है और ऐसे में चहल की तुरंत वापसी संभव नहीं लगती।

