INDvsAUS, 2nd ODI LIVE: एरोन फिंच और एलेक्स कैरी ने की पारी की शुरुआत

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच तीन वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला मंगलवार (15 जनवरी) को एडिलेड में खेला जा रहा है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेले गए पहले वनडे में हार के बाद दूसरे वनडे में जीत हासिल करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज में 0-1 से पीछे चल रही है और सीरीज बचाने के लिए उसे दूसरे वनडे मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी। भारत को सिडनी में खेले गए पहले वनडे में 34 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। मोहम्मद सिराज को खलील अहमद के स्थान पर शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज का यह डेब्यू मैच है।

मैच का स्कोरकार्ड देखने के लिए क्लिक करें:

INDIA vs AUSTRALIA 2nd ODI UPDATES

-09.10 AM: 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 14 रन है। एलेक्स कैरी (10) और एरोन फिंच (02) रन बनाकर खेल रहे हैं।

-09.05 AM: तीन ओवर का खेल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने नौ रन बना लिए थे, लेकिन एरोन फिंच का खाता नहीं खोल पाए थे।

-08.55 AM: ऑस्ट्रेलिया ने पहले ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 3 रन बना लिए हैं।

-08.50 AM: दोनों टीमें मैदान पर आ गई हैं। एरोन फिंच और एलेक्स कैरी बल्लेबाजी की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत कर रहे हैं।

-08.49 AM: ज्यादा गर्मी की वजह से हर सेशन में ज्यादा ड्रिंक ब्रेक की व्यवस्था की गई है।

Kuldeep Yadav warming up in the heat. Extra drinks break scheduled for each session of today's ODI due to extreme conditions #AUSvIND

-08.39 AM: एडिलेड में तीन बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम (ऑस्ट्रेलिया) जीती है, जबकि दो बार वह टीम जीती है जिसने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया ने यहां चार बार टॉस जीत कर मैच जीता और जब टॉस हारा तो मैच भी गंवा दिया।



-08.30 AM: मोहम्मद सिराज को खलील अहमद के स्थान पर शामिल किया गया है। मोहम्मद सिराज का यह डेब्यू मैच है।

-08.28 AM: भारत प्लेइंग इलेवन: शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज।

-08.28 AM: ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन: एरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, झाय रिचर्डसन, नाथन लॉयन, पीटर सिडल, जेसन बेहरेनडॉर्फ।

-08.25 AM: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है।

Australia wins the toss and elects to bat first. #AUSvIND

-08.15 AM: मैच से पहले टीम इंडिया का वार्म अप।

A quick warm up for the boys before the game.



Toss coming up shortly. Stay tuned. #AUSvIND

-08.03 AM: एडिलेड का मौसम काफी गर्म है।

A look at the pitch for the 2nd ODI against Australia. Thoughts? #AUSvIND

-08.00 AM: भारत की नजरें जीत पर टिकी हैं।

A must win game for #TeamIndia to keep the three-match ODI series alive. #AUSvIND

-07.58 AM: दूसरे वनडे मैच के लिए एडिलेड ओवल तैयार है।

Hello and welcome to Adelaide for the 2nd ODI against Australia. #AUSvIND

-08.00 AM: ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार जनवरी 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ 4-1 से सीरीज में जीत दर्ज की थी। गेंद से छेड़छाड़ के विवाद के बाद तत्कालीन कप्तान स्टीव स्मिथ, उपकप्तान डेविड वार्नर और कैमरून बैनक्रोफ्ट पर प्रतिबंध लगने के बाद 2018 में टीम 18 वनडे में से सिर्फ दो में जीत दर्ज कर सकी थी।

-07.55 AM: एडिलेड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फरवरी 2012 में आखिरी वनडे में मेहमान टीम ने चार विकेट से जीत दर्ज की थी, जिसमें गौतम गंभीर ने अहम भूमिका निभाई थी।

-07.55 AM: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड में पांच वनडे खेले हैं, जिसमें भारत केवल एक ही जीत सका है।

-07.55 AM: भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कुल 119 वनडे खेले हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक मैच से बढ़त पर है। ऑस्ट्रेलिया का भारत के साथ वनडे रिकॉर्ड 75-74 का है।

टीमें इस प्रकार हैं:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), रोहित शमार् (उप-कप्तान), शिखर धवन, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, केदार जाधव, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), विजय शंकर, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, रवींद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद, शुभमन गिल और मोहम्मद शमी।

ऑस्ट्रेलिया : एरोन फिंच (कप्तान), उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकॉम्ब, ग्लैन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल मार्श, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), झाय रिचर्डसन, बिलि स्टानलेक, जेहन बेहेरेनडोर्फ, पीटर सिडल, नाथन लॉयन, एडम जाम्पा, एश्टन टर्नर।