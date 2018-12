india vs australia 2018: चेतेश्वर पुजारा की सेंचुरी से खुश सचिन तेंदुलकर, पिच को लेकर कही ये बड़ी बात

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (Melbourne Cricket Ground) पर खेला जा रहा है। मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत के 443/7 स्कोर के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बिना विकेट गंवाए 8 रन बना लिए हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) की सेंचुरी की खूब तारीफ की और साथ ही बताया कि कौन सी बात टीम इंडिया के पक्ष में है।

तेंदुलकर ने ट्वीट में लिखा, 'चेतेश्वर पुजारा की इस सेंचुरी ने मौजूदा टेस्ट मैच में भारत की स्थिति को बहुत बेहतर करने की नींव रख दी है। पिच पर बाउंस दिख रहा है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अच्छा है।' भारत का स्कोर सात विकेट पर 443 रन था, जब विराट कोहली ने पारी घोषित की। ऑस्ट्रेलिया ने छह ओवर में कोई विकेट नहीं गंवाया।

This century by @cheteshwar1 has laid the foundation for India to get ahead in this match. One more good partnership needed. The bounce is already uneven, which is a good sign for #TeamIndia. #INDvAUS pic.twitter.com/CPfDNTLpxj