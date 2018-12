INDvsAUS 1st Test Day 3 LIVE: बारिश बंद हो चुकी है, जल्द ही शुरू होगा आज का खेल

भारत-ऑस्ट्रेलिया (india vs australia) के बीच बॉर्डर-गावस्कर सीरीज शुरू हो चुकी है। सीरीज का पहला मैच एडिलेड मैदान पर खेला जा रहा है। आज टेस्ट मैच का तीसरा दिन है और इंडिया की कोशिश जल्द ही पूरी मेजवान टीम को पवेलियन लौटाने की होगी। लेकिन बारिश के चलते मैच देर से शुरू होगा। हालांकि अब बारिश बंद हो चुकी है और ग्राउंड स्टाफ मैदान को खेल के लिए तैयार कर रहा है। साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके बाद पूरे दिन के खेल में बारिश से दिक्कत नहीं होगी और मौसम साफ रहेगा। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहली बल्लेबाजी चुनी थी और पहली पारी में 250 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 88 ओवर में सात विकेट पर 191 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड 61 और मिचेल स्टार्क 8 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

Follow India-Australia live updates below

5:55 Am- औपचारिक घोषणा की गई है कि अगर अब बारिश नहीं होती तो मैच के तीसरे दिन का खेल भारतीय समय के अनुसार 6:15 Am शुरू होगा और 8:15 Am लंच का समय रखा गया है।

5:45 Am- बारिश के बंद होने के साथ ही धूप भी खिल रही है। ग्राउंड स्टाफ मैदान पर पहुंच गया है और मैदान को खेल के लिए तैयार कर रहा है। खिलाड़ी भी मैदान पर वार्म अप कर रहे हैं।

5:30 Am- बारिश के कारण देरी से शुरू होगा तीसरे दिन का खेल। साथ ही 30 से 45 मिनट में बारिश के बंद होने का अनुमान है, जिसके बाद आज का खेल शुरू किया जा सकेगा।