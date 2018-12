ind vs aus 1st test: कमिंस की बंपर गेंद पर रोहित का छक्का नहीं देखा तो क्या देखा- video

(ind vs aus 1st test 2018) हिटमैन के नाम से मशहूर टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा की टेस्ट टीम में वापसी हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चार मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल में खेला जा रहा है। भारत ने 41 रनों तक चार विकेट गंवा दिए और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए रोहित शर्मा।

रोहित ने पैट कमिंस की तेज बंपर गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलकर छक्का जड़ा। एक तरफ जहां बाकी भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आए वहीं रोहित ने आते ही अपने तेवर दिखाए। लंच ब्रेक तक रोहित ने 23 गेंद पर 15 रन बना लिए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल है। 26वें ओवर की चौथी गेंद पर कमिंस ने रोहित को बंपर गेंद से परेशान करना चाहा, लेकिन रोहित ने इसे सीधा डीप स्क्वायर स्टैंड्स में भेज दिया।

Only @ImRo45 can pull like this

#AUSvIND pic.twitter.com/xqTBpFGf88