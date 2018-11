India vs Australia 1st Test Match: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले टीम इंडिया को झटका, इस वजह से पृथ्वी शॉ हुए बाहर

India vs Australia 1st Test Match: भारत के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ एड़ी की चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छह दिसंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। शॉ को क्रिकेट आस्ट्रेलिया एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोट लगी थी। न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पृथ्वी शॉ की गैर मौजूदगी में केएल राहुल और मुरली विजय पहले टेस्ट में भारत के लिये पारी की शुरूआत करेंगे। बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ के विकल्प की घोषणा नहीं की है।

Prithvi Shaw ruled out of First Test against Australia in Adelaide, after he suffered a left ankle injury while attempting a catch at the boundary ropes in the tour game against CA XI at The Sydney Cricket Ground. (Image & Info Courtesy- BCCI) pic.twitter.com/51L2SKAo1Q