Ind vs Aus 1st T20I Live Cricket Score Updates: ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका, फिंच 27 रन बनाकर आउट

India vs Australia, Live Cricket Score Updates, 1st T20I at Gabba: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia 1st T20) के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज का पहला मैच ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर खेला जा रहा है। 7 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लिए हैं। क्रीज पर फिंच (22 गेंद पर 27 रन) और लिन (8 गेंद पर 8 रन) मौजूद हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। ऑस्ट्रेलिया के डी आर्सी शॉर्ट खलील अहमद की गेंद पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। उनका कैच कुलदीप यादव ने लपका।

भारत के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी का न्योता दिया।

फिंच को मिला जीवनदान

चौथे ओवर में फिंच को उस वक्त जीवन दान मिला जब वह 4 रन के निजी स्कोर पर थे। विराट कोहली ने उनका कैच छोड़ दिया।

प्लेइंग इलेवन

भारतः विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप-कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, कुणाल पांड्या, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह, खलील अहमद।

ऑस्ट्रेलियाः एरन फिंच, क्रिस लिन, डार्सी शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टॉयनिस, बेन मैकडरमॉट, एलेक्स कैरी, जेसन बेहर्नडॉर्फ, एंड्रयू टाई, बिली स्टानलेक, एडम जम्पा

विराट कोहली की सेना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले पहले टी-20 मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलिया टीम को मात देकर कंगारुओं की धरती पर जीत के साथ दौरे का आगाज करना चाहेगी।

पिच एंड वेदर कंडीशन

द गाबा के विकेट पर खूब उछाल देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि दोनों टीमें तीन तेज गेंदबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ उतरना पसंद करेंगी। द गाबा में हल्की फुल्की बारिश की आशंका है, लेकिन इसका मैच पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। स्टैट्स

ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर 2014 के बाद से होम ग्राउंड पर कोई टी20 सीरीज नहीं जीती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2016 में आखिरी टी20 सीरीज खेली गई थी, तब भारतीय टीम ने महेंद्र सिंह धौनी की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया था।

2016 में विराट कोहली ने 641 टी20 इंटरनेशनल रन एक कैलेंडर ईयर में बनाए थे। ये एक कैलेंडर ईयर में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। रोहित शर्मा (560) और शिखर धवन (572) विराट से आगे इस सीरीज में निकल सकते हैं।

जसप्रीत बुमराह टी20 इंटरनेशनल में विकेटों के पचासा से महज चार विकेट दूर हैं। आर अश्विन के अलावा अभी तक कोई भारतीय गेंदबाज इस आंकड़े तक नहीं पहुंचा है।

रोहित शर्मा अगर 65 रन बना लेते हैं तो वो मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़ते हुए टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे।