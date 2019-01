INDvsAUS, Ist ODI LIVE: भारत को दूसरी सफलता, कुलदीप ने कैरी को किया आउट

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच ने शनिवार (12 जनवरी) को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे पहले वनडे मैच में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का यह पहला मैच है। दोनों टीमों की कोशिश इस मैच को जीत सीरीज में बढ़त लेने की होगी। भारत इस सीरीज में टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद आ रही है। भारत ने मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद के रूप में तीन तेज गेंदबाज चुने हैं। वहीं, टीम में रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव के रूप में दो स्पिनरों को टीम में चुना गया है। हार्दिक पांड्या और लोकेश राहुल को बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (COA) की अनुशासनात्मक कार्रवाई के बाद प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया है।

लाइव स्कोरकार्ड देखने के लिए यहां क्लिक करें:

INDIA vs AUSTRALIA Ist ODI LIVE UPDATES

- 08 : 35 AM: भारत को दूसरी सफलता मिली। कुलदीप यादव ने एलेक्स कैरी को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराया। कैरी 24 रन बनाकर लौटे। नए बल्लेबाज शॉन मार्श आए हैं। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 41 रन है।

- 08 : 29 AM: भुवनेश्वर कुमार और खलील अहमद के 4-4 ओवर के बाद अब गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। अब गेंदबाजी आक्रमण पर मोहम्म्द शमी आए हैं। कुलदीप यादव को खलील अहमद की जगह लगाया गया है।



- 08. 14 AM: 5 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन है। भुवनेश्वर ने जहां शानदार गेंदबाजी की। वहीं, खलील अहमद कुछ नर्वस दिखाई पड़ रहे हैं। खलील ने 2 ओवर में 16 रन दिए। जबकि भुवनेश्वर ने 3 ओवर में 8 रन देकर एक विकेट झटका है।

- 08. 07 AM: लंबे समय बाद नई गेंद से जिम्मेदारी संभाल रहे भुवनेश्वर कुमार की बेहतरीन गेंदबाजी। वनडे क्रिकेट में भुवनेश्वर कुमार के 100 विकेट पूरे हुए।

- 08. 05 AM: 8 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लगा। भुवनेश्वर कुमार ने एरोन फिंच को पवेलियन की राह दिखाई। भुवनेश्वर ने मेजबान कप्तान फिंच को क्लीन बोल्ड किया। फिंच 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए। नए बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा आए हैं।

- 07. 55 AM: भुवनेश्वर कुमारा का पहला ओवर शानदार रहा। पहले ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 1 रन बनाए।

- 07. 50 AM: एरोन फिंच और एलेक्स कैरी बल्लेबाजी कर रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की है।

- 07. 40 AM: 1986 में एलन-बॉर्डर की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में जिस तरह की हरे और पीले कलर की किट और ड्रेस पहनी थी, उसी से प्रेरणा लेते हुए अब टीम वही रंग की ड्रेस पहन कर खेलेने उतरेगी।



- 07. 30 AM: टीम इंडिया (प्लेइंग इलेवन): शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अंबाती रायडू, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धौनी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, खलील अहमद।

- 07. 20 AM: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

- 07. 15 AM: ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन): एरोन फिंच (कप्तान), एलेक्स कैरी, उस्मान ख्वाजा, शॉन मार्श, पीटर हैंड्सकोंब, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, नाथन लियोन, पीटर सिडल, झाय रिचर्डसन और जेसन बेहरेनडोर्फ।

- 07. 10 AM: एससीजी की पिच पर हल्की घास देखी जा सकती है।

- 07.00 AM: मैच से पहले सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर टीम इंडिया ने वॉर्म अप किया।

- 06.50 AM:कप्तान विराट कोहली पहले ही कह चुके थे कि हार्दिक पांड्या की गैरमौजूदगी में रवींद्र जडेजा ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं।

Canvas for the day. Win the toss and? #AUSvIND pic.twitter.com/AVO5XMPT2g

- 06.45 AM: दोनों सलामी बल्लेबाजों के बाद कोहली तीसरे नंबर पर उतरेंगे। महेंद्र सिंह धौनी और अंबाती रायडू मध्यक्रम क्रम का हिस्सा होंगे। इस सीरीज में धौनी और रायुडू की फॉर्म पर विशेष रूप से नजर रहेगी।

- 06.45 AM: धौनी 2018 में खराब फॉर्म से जूझते रहे और इस दौरान 20 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में 25 की औसत से 275 रन ही बना सके। यह विकेटकीपर बल्लेबाज इस दौरान एक भी अर्धशतक नहीं जड़ पाया। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 71.42 रहा जो 87.89 के उनके करियर स्ट्राइक रेट से काफी कम है।

- 06.45 AM: भारत चौथे नंबर की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए रायडू को आजमा रहा है और पिछले साल सितंबर में एशिया कप से उन्हें पर्याप्त मौके दे रहा है। इस दौरान रायुडू ने एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीजमें 11 वनडे मैचों में एक शतक और तीन अर्धशतक की बदौलत 56 के औसत से 392 रन बनाए। इस स्थान के अन्य दावेदारों की तुलना में रायडू के प्रदर्शन में अधिक निरंतरता देखने को मिली है, लेकिन उन्होंने जिन परिस्थितियों में प्रदर्शन किया है वे इंग्लैंड के हालात से काफी अलग हैं। रायडू ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड दौरे पर कैसा प्रदर्शन करते हैं इससे तय होगा कि भारत चौथे नंबर की पहेली का हल खोजने में सफल रहा है या नहीं।



- भारत को ऑस्ट्रेलिया के पिछले दौरे पर भी जनवरी 2016 में वनडे सीरीज में इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा था और तब धौनी की अगुआई में भारतीय टीम को 1-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। रोहित और कोहली ने तब पांच मैचों की सीरीजमें क्रमश: 441 और 381 रन बनाए थे जबकि धवन ने 287 रन बटोरे थे। मध्यक्रम हालांकि उपयोगी योगदान देने में नाकाम रहा था और मनीष पांडे के अंतिम वनडे मैच में जुझारू शतक की बदौलत ही भारतीय टीम 5-0 से क्लीनस्वीप से बचने में सफल रही थी।

MSD fever at the SCG post practice. Humble as always, @msdhoni signed a few autographs for the fans who had gathered to watch #TeamIndia train before the 1st ODI #AUSvIND pic.twitter.com/AoBsBf2WyF