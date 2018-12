VIDEO: हनुमा के बाउंसर पर गच्चा खा गए हैरिस, खुशी से उछल पड़े विराट

पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के साथ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन टॉस हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मार्कस हैरिस और एरोन फिंच पारी की शुरुआत करने आए। दोनों के बीच पहली विकेट के लिए 112 रनों की मजबूत साझेदारी हुई, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने फिंच का विकेट लेकर इस साझेदारी को तोड़ा। फिंच अर्धशतक जड़कर पवेलियन लौटे।

इसके बाद हनुमा विहारी ने मार्कस हैरिस को 70 रन पर आउट करके सबसे बड़ी विकेट दिलाई। टी ब्रेक से पहले विराट कोहली ने अपना 'मास्टर स्ट्रोक' खेला। दिलचस्प बात है कि पहले दिन ही विकेट पर क्रैक्स दिखाई देने लगे हैं।

हनुमा विहारी ने गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट रखा। गेंद क्रैक्स की वजह से बाउंस हुई। गेंद हैरिस के ग्लव्स को लगी और ऋषभ पंत को पार करती हुई स्लिप में खड़े आंजिक्य रहाणे के हाथों में समा गई।

बता दें कि मार्कस हैरिस हनुमा विहारी के चौथे टेस्ट शिकार हैं। इससे पहले विहारी जो रूट, एलिस्टर कुक और सैम कुरैन का विकेट भी ले चुके हैं।

वहीं, मार्कस हैरिस ने अपने करियर का पहला टेस्ट अर्धशतक जड़ा। मार्कस हैरिस का जन्म पर्थ में हुआ है और उन्होंने अपने करियर का पहला टेस्ट अर्धशतक भी पर्थ में ही जडा़। मार्कस हैरिस 141 गेंदों में 70 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौटे।

