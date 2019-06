IND vs AFG; ICC CWC 2019 LIVE: भारत के ओपनर्स आउट, विराट क्रीज पर

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के 28वें मुकाबले में भारत और अफगानिस्तान की टीमें साउथम्प्टन के द रोज बाउल स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। एक ओर भारतीय टीम ने इस विश्व कप में अब तक चार मैच खेलकर 3 में जीत दर्ज की है। उसका न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। वहीं अफगानिस्तान की टीम ने 5 मुकाबले खेले हैं और सभी में उसको हार मिली है। भारत यह मैच जीतकर अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने उतरेगा। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए भारत के लिए अफगानिस्तान को हराना मुश्किल नहीं लग रहा। फिर भी क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और नतीजे तक इंतजार करना पड़ेगा। नीचे पढ़ें इस मैच का लाइव अपडेट...

इस मैच का LIVE SCORECARD देखने के लिए LINK पर CLICK करें

Follow The Live Updates Of This World Cup Match Below

04:08 PM: 17वें ओवर की समाप्ति पर भारत ने 2 विकेट गंवाकर 73 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 35 और विजय शंकर 4 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान की ओर से दोनों ही भारतीय विकेट स्पिनर्स ने झटके हैं। रोहित को मुजीब ने क्लीन बोल्ड किया जबकि नबी ने राहुल को कैच आउट कराया।

04:00 PM: भारत ने 15वें ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट गंवाकर 66 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 32 रन बनाकर खेल रहे हैं। विजय शंकर उनका साथ निभा रहे हैं। मोहम्मद नबी ने इस ओवर में केएल राहुल को पवेलियन लौटाया। राहुल खराब शॉट खेलकर हजरतुल्लाह को कैच दे बैठे।

03:47 PM: 12वें ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया ने रोहित शर्मा का विकेट गंवाकर 54 रन बना लिए हैं। लोकेश राहुल 23 और कप्तान विराट कोहली 27 रन बनाकर क्रीज पर हैं। अफगानिस्तान को दूसरे विकेट तलाश है।

03:41 PM: भारत ने 10वें ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गंवाकर 41 रन बना लिए हैं। विराट कोहली और केएल राहुल 20 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान के लिए अब तक मुजीब उर रहमान, आफताब आलम और गुलबदीन नईब ने गेंदबाजी में हाथ आजमाएं हैं।

03:33 PM: भारत ने 8वें ओवर की समाप्ति के बाद रोहित शर्मा का विकेट गंवाकर 34 रन बनाए हैं। केएल राहुल 18 और कप्तान विराट कोहली 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

3.28 PM: सात ओवर के बाद टीम इंडिया का स्कोर 20 रन पर एक विकेट है। राहुल और कोहली क्रीज पर हैं।

3.24 PM: छह ओवर के बाद भारत का स्कोर 18 रन पर एक विकेट. विराट कोहली और लोकेश राहुल क्रीज पर हैं।

3.18 PM: पांच ओवर के बाद भारत का स्कोर 9 रन पर एक विकेट. राहुल और कोहली क्रीज पर हैं।

3.15PM: पांचवें ओवर में भारत को लगा पहला झटका, 1 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट, रोहित को मुजीब ने बोल्ड किया।

3.13 PM: 4 ओवर के बाद भारत का स्कोर 7/0 है। राहुल और रोहित शर्मा क्रीज पर है।

03:10 PM: दूसरे ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 6/0 है। आफताब आलम के इस ओवर में केएल राहुल और रोहित शर्मा की सिर्फ 3 रन हासिल कर सके।

03:05 PM: भारत ने पहले ओवर की समाप्ति पर 3 रन बनाए हैं। केएल राहुल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी कर रही है। अफगानिस्तान के लिए मुजीब उर रहमान ने गेंदबाजी की शुरुआत की है।

02:50 PM: भारतीय टीम में इस मैच के लिए एक बदलाव हुआ है। चोटिल भुवनेश्वर कुमार के स्थान पर मोहम्मद शमी खेल रहे हैं। विजय शंकर पूरी तरह फिट होकर मैच में खेल रहे हैं।

02:45 PM: इस मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन:

अफगानिस्तान: हजरतुल्लाह जजई, गुलबदीन नईब (कप्तान), रहमत शाह, हशमतुल्लाह, असगर अफगान, मोहम्मद नबी, इकराम अली खिल (विकेटकीपर), नजिबुल्लाह जादरान, राशिद खान, आफताब आलम, मुजीब उर रहमान।

भारत: लोकेश राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), विजय शंकर, महेंद्र सिंह धौनी (विकेटकीपर), हार्दि​क पांड्या, केदार जाधव, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह।

सभी खेलों से जुड़े समाचार पढ़ें सबसे पहले Live Hindustan पर। अपने मोबाइल पर Live Hindustan पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारा न्यूज एप। और देश-दुनिया की हर खबर से रहें अपडेट।