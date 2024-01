India vs Afghanistan Live Telecast: हॉटस्टार नहीं यहां देख पाएंगे Ind vs Afg t20 series लाइव

ऐप पर पढ़ें

India vs Afghanistan Live Telecast 1st T20I: इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टी20 सीरीज का आगाज आज यानी 11 जनवरी से होना जा रहा है। सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों के लिए भारतीय खिलाड़ियों के पास एकजुट होकर खेलने के लिए यह आखिरी सीरीज है। इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलनी है, वहीं मार्च में आईपीएल 2024 का आगाज होगा। सीरीज के पहले मुकाबले के लिए विराट कोहली निजी कारणों के चलते उपलब्ध नहीं रहेंगे, वहीं रोहित शर्मा 14 महीने के लंबे अंतराल के बाद टी20 टीम की कमान संभालेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली यह सीरीज काफी रोमांचक होने वाली है। आइए इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहले टी20 मुकाबले से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला टी20 मैच कब खेला जाएगा?

India vs Afghanistan 1st T20I मैच आज यानी गुरुवार 11 जनवरी को खेला जाएगा।

IND vs AFG 1st T20I मैच कहां खेला जाएगा?

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला टी20 मैच मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेला जाना है।

India vs Afghanistan 1st T20I मैच कितने बजे शुरू होगा?

IND vs AFG 1st T20I मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधे घंटे पहले मैदान पर उतरेंगे।

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहला टी20 मैच टीवी पर कैसे देख सकते हैं?

India vs Afghanistan 1st T20I मैच आप टीवी पर स्पोर्ट्स 18 के साथ कलर्स सिनेप्लेक्स पर देख सकेंगे, वहीं इस टी20 मैच का लाइव प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी होगा।

IND vs AFG 1st T20I मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखें?

इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान पहले टी20 मैच का लुत्फ आप ऑनलाइन जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में उठा सकते हैं। वहीं इस मुकाबले से जुड़ी हर खबर को आप लाइव हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स पेज पर भी पढ़ सकते हैं।